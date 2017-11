எனக்கும் ஓய்வு தேவை, நான் ரோபோ அல்ல: விராட் கோலி ,India vs Sri Lanka: I am not a robot, I also need rest, says Virat Kohli tamil news india news tamil seithigal india seithigal tamil cinema news India,vs,Sri,Lanka:,I,am,not,a,robot,,I,also,need,rest,,says,Virat,Kohli,tamil,news,india,news, tamil,seithigal,india,seithigal,,tamil,cinema,news