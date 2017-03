உருளைக்கிழங்கு முட்டை குழம்பு |urulai kilangu muttai kulambu First Published : Monday , 6th March 2017 09:55:40 AM

Last Updated : Monday , 6th March 2017 09:55:40 AM





தேவையான பொருள்கள்.



முட்டை - 4

உருளைக்கிழங்கு - 2

வெங்காயம் - 2

தேங்காய் - ஒரு மூடி

லெமன் - 1

மஞ்சள் தூள் - அரை ஸ்பூன்

முந்திரிப் - 10

பச்சைமிளகாய் - 2

கடுகு - அரை ஸ்பூன்

நெய் - 4 ஸ்பூன்

மல்லிஇலை - சிறிதளவு

கறிவேப்பிலை - சிறிதளவு



செய்முறை



முட்டையை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு மூழ்கும் வரை தண்ணீர் ஊற்றி வேக வைக்கவும்.



கடாயில் உருளைக்கிழங்கை நான்கு தூண்டுகளாக நறுக்கி போட்டு தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டு வேக வைக்கவும்.





உருளைக்கிழங்கு வெந்ததும் தண்ணீரை வடிக்கட்டி விட்டு தோலை உரித்துக் கொள்ளவும்.



அதே போல் முட்டை வெந்ததும் முட்டையின் ஓட்டை நீக்கி விட்டு பெரிய துண்டுகளாக வெட்டிக் கொள்ளவும்.



தேங்காயைத் துருவி வைத்துக் கொள்ளவும். வெங்காயம், பச்சைமிளகாயைப் பொடியாக நறுக்கி வைத்துக் கொள்ளவும்.





கடாயில் நெய் விட்டு காய்ந்ததும் கடுகு, தேங்காய் .முந்திரி போட்டு சிவந்ததும், வெங்காயம், பச்சைமிளகாயை போட்டு வதக்கி அரைத்து கொள்ளவும்





பின் கடாயில் எண்ணெய் விட்டு உருளைகிழங்கு அரைத்த மசாலா உப்பு, கொத்தமல்லித் தழை, கறிவேப்பிலை ஆகியவற்றை போட்டு நன்கு வதக்கி 5 நிமிடம் நன்றாக பிரட்டி இறக்கவும்.