செய்திகள் >>> தமிழகம் உங்கள் எம்.எல்.ஏ.வை தொடர்பு கொண்டு மனதில் இருப்பதை தெரிவியுங்கள் - அரவிந்த்சாமி வேண்டுகோள் First Published : Monday , 13th February 2017 09:56:55 AM

Last Updated : Monday , 13th February 2017 09:56:55 AM First Published : Monday , 13th February 2017 09:56:55 AMLast Updated : Monday , 13th February 2017 09:56:55 AM





அ.தி.மு.க.வில் யாருக்கு செல்வாக்கு அதிகம்? என்பதில் காபந்து முதல்-அமைச்சர் பன்னீர்செல்வத்துக்கும், பொதுச் செயலாளர் சசிகலாவுக்கும் இடையே கடும் போட்டி ஏற்பட்டு உள்ளது.





இருவரும் ஆதரவாளர்களை திரட்டும் நடவடிக்கையிலும், ஆட்சி அமைக்கும் முயற்சியிலும் மும்முரமாக ஈடுபட்டு உள்ளனர்.







இது தொடர்பாக இருவரும் கவர்னர் வித்யாசாகர் ராவை சந்தித்து பேசினார்கள். இதைத்தொடர்ந்து தமிழக அரசியலில் பரபரப்பான திருப்பங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன.



அ.தி.மு.க. பொது செயலாளர் சசிகலாவை ஆதரிக்கும் எம்.எல்.ஏ.க்கள் கிழக்கு கடற்கரையான கூவத்தூரில் 2 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள சொகுசு ஓட்டலில் தங்க வைக்கப்பட்டு உள்ளனர். இந்த ஓட்டலுக்கு செல்லும் ஒரு பகுதி மட்டும் நிலப்பரப்பில் உள்ளது.



ஓட்டலைச் சுற்றிலும் 3 புறமும் நீர் சூழ்ந்து குட்டித்தீவு போல் பாதுகாப்பாக அமைந்துள்ளது. இங்குதான் அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் கடந்த 5 நாட்களாக தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.





அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எம்எல்ஏக்கள் சிறை வைக்கப்பட்டு உள்ளனர் என குற்றச்சாட்டு எழுந்து வருகிறது, அது அவர்கள் தரப்பில் மறுக்கப்பட்டும் வருகிறது.





பன்னீர்செல்வம் தரப்பிற்கு செல்லுமாறு எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு மக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். சசிகலா தரப்பு எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு எதிராக பேனர்கள், போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டு வருகிறது.



தமிழக அரசியல் சூழல் குறித்து தொடர்ச்சியாக தனது கருத்துக்களை வெளியிட்டு வரும் நடிகர் அரவிந்த்சாமி; எம்.எல்.ஏ.க்கள் செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்து, "எம்.எல்.ஏக்கள் மீண்டும் பணிக்குத் திரும்ப வேண்டும்.



தங்கள் தொகுதி மக்களுடன் பேசி யாருக்கு வாக்களிப்பது (சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பதற்கான வாக்கெடுப்பு) என முடிவெடுக்க வேண்டும்.



யாருக்கு வாக்களிக்கவேண்டும் என நான் சொல்லவில்லை. அந்தந்த தொகுதி மக்கள் யார் வேண்டும் என நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் நியாயமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும்" என்று தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்து இருந்தார்.



கூவத்தூரில் உள்ள எம்.எல்.ஏக்களை சந்திக்க சசிகலா போயிருந்த நிலையில் நேற்று அரவிந்த சாமி வெளியிட்ட டுவிட் செய்தியில், "நினைவுபடுத்துகிறேன்.



உங்கள் எம்.எல்.ஏ-யை தொடர்பு கொண்டு உங்கள் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை தெரிவியுங்கள். அவர்கள் உங்களுக்காக பணியாற்றுபவர். ஆகவே அவர் ஏதோ உங்களுக்கு சாதகம் செய்கிறார் என்பது போல் அவர் உங்களை நடத்த அனுமதிக்காதீர்கள்" என குறிப்பிட்டு இருந்தார்.