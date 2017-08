செய்திகள் >>> தமிழகம் இன்று நண்பகல் ஓபிஎஸ்-ஈபிஸ் சந்திப்பு? இரு அணிகள் இணைக்கப்படுவதாக தகவல் First Published : Monday , 21st August 2017 10:18:32 AM

Last Updated : Monday , 21st August 2017 10:18:32 AM





இன்று நண்பகல் ஓ பன்னீர் செல்வமும் முதல் அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் இன்று சந்திக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.



கடந்த பிப்ரவரி 7-ந் தேதி ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் தியானம் மேற்கொண்ட முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பிரிவதற்கான காரணத்தை தடாலடியாக வெளியிட்டார்.





அதன்பிறகு முதல்- அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அணியையும், ஓ.பன்னீர் செல்வம் தலைமையிலான அணியையும் இணைப்பதற் கான ரகசிய பேச்சுவார்த்தை பல்வேறு கட்டங்களாக நடைபெற்றது.



அணிகள் இணைவதற்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் 2 முக்கிய நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டன.



அதாவது, சசிகலா குடும்பத்தினரை கட்சியை விட்டு ஒதுக்க வேண்டும் என்றும், ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து நீதி விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் நிபந்தனைகள் விதிக் கப்பட்டது.





தற்போது, இந்த 2 நிபந்தனைகளையும் முதல்- அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஏற்றுக்கொண்டுள்ள நிலையில், இரு அணிகளும் இணையும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.



கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பே அ.தி.மு.க.வின் இரு அணிகளும் இணையும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், கட்சி மற்றும் ஆட்சியில் உள்ள பதவிகளை பிரிப்பதில் இழுபறி நிலை ஏற்பட்டதால் இணைவதில் சிக்கல் நீடித்தது.





இரவு வரை ரகசிய பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றும் சுமுக உடன்பாடு ஏற்படவில்லை.

இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய ஓ.பன்னீர்செல்வம், பின்னர் நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தபோது, அ.தி.மு.க. அணிகள் இணைப்பு பற்றி ஓரிரு நாளில் நல்ல முடிவு ஏற்படும் என்று கூறினார்.



அதே நேரத்தில், திருவாரூரில் பேட்டி அளித்த முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியும், “அ.தி.மு.க.வில் சில கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டன.





பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் அவை சரி செய்யப்பட்டுள்ளன. விரைவில் இரு அணிகளும் இணையும்” என்று தெரிவித்தார்.



இதையடுத்து இரு அணிகளும் விரைவில் இணையும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இன்று நண்பகல் 12 மணியளவில் ஓ பன்னீர் செல்வமும் முதல் அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் அதிமுக அலுவலகம் செல்ல உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.



இருவரும் சந்தித்த பின் அணிகள் இணைக்கப்படவுள்ளதாகவும் தெரிகிறது.