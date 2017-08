செய்திகள் >>> இந்தியா இடுப்பளவு தண்ணீரில் தேசியக்கொடி ஏற்றிய பள்ளி ஆசிரியர்கள் First Published : Wednesday , 16th August 2017 11:54:30 AM

Last Updated : Wednesday , 16th August 2017 11:54:30 AM First Published : Wednesday , 16th August 2017 11:54:30 AMLast Updated : Wednesday , 16th August 2017 11:54:30 AM





அசாம் மாநிலத்தில் வெள்ளத்தால் சூழப்பட்ட ஒரு பள்ளியில் 4 ஆசிரியர்களும் 2 மாணவர்களும் நாட்டின் 71-வது சுதந்திர தினத்தில் தேசியக் கொடி ஏற்றுவதையும் ஜன கன மன.. பாடுவதையும் உறுதி செய்துள்ளனர்.



பருவ மழையின் தீவிரம் காரணமாக அசாம் மாநிலத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. இதில் துப்ரி மாவட்டம், நஸ்கரா என்ற இடத்தில் உள்ள அரசு தொடக் கப் பள்ளியிலும் கடந்த 13-ம் தேதி வெள்ளம் புகுந்து குளமாக மாறியது.





இந்தச் சூழ்நிலையில் நேற்று இந்தப் பள்ளியில் 6 பேர் கூடி, சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடினர். ஆசிரியர்கள் 4 பேர் இடுப்பளவு தண்ணீரில் நின்றும் 3-ம் வகுப்பு படிக்கும் ஜியாவுர் அலி கான், ஹைதர் அலி கான் என்ற 2 மாணவர்கள் மார்பளவு தண்ணீரில் நின்றும் தேசியக் கொடிக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தினர்.



இதுகுறித்து உதவி ஆசிரியர் மிசநுர் ரஹ்மான் கூறும்போது, “பள்ளியில் சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுவது என 4 ஆசிரியர்களும் முந்தைய நாள்தான் முடிவு எடுத்தோம்.





பள்ளியில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் விழாவை விரிவாக கொண்டாட முடியவில்லை. தேசியக்கொடி ஏற்றி, தேசிய கீதமும் வந்தே மாதரமும் பாடினோம். குழந்தைகளை நீண்ட நேரம் தண்ணீரில் நிற்கவைக்க முடி யாது என்பதால் நிகழ்ச்சியை சுருக்கமாக முடித்துக் கொண்டோம்” என்றார்.



குளம் போல் தேங்கியுள்ள தண்ணீரில் நின்று தேசியக் கொடிக்கு வணக்கம் செல்லும் 2 மாணவர்கள் மற்றும் 2 ஆசிரியர்கள்.