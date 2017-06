அருகம்புல் மருத்துவ குணங்கள் | arugampul medicinal uses First Published : Tuesday , 2nd May 2017 11:36:37 AM

அருகம்புல் உடல்நலத்துக்குத் தீங்கு விளைவிக்கும் பல வினைகளை வேரறுக்க வல்லது என்று சொன்னால் அது மிகையில்லை.



ஆயுர்வேதத்தில் அருகம்புல்லுக்கு தூர்வா, பார்கவி, ஷட்வல்லி, ஷட்பர்வா, திக்தபர்வா, ஷட் வீர்யா, சஹஸ்த்ர வீர்யா, அனந்தா என்றெல்லாம் பெயர்கள் உண்டு. முயலுக்கு விருப்பமான உணவு என்பதால் இதை ‘முயல் புல்’ என்றும் தமிழில் சொல்வதுண்டு.



மருத்துவ குணங்கள் அருகம்புல்லின் துளிர் இலைகள், அதன் கட்டைகள்(தண்டு மற்றும் வேர்) ஆகிய அனைத்துமே மருத்துவப் பயன்களை உடையன ஆகும்.







தோலின் மேல் பகுதியில் ஏற்படும் வெண்புள்ளிகளை குணப்படுத்தவல்லது அருகம்புல். சிறுநீரில் ரத்தம் கலந்து வெளியேறுதல் உட்பட பல சிறுநீரகக் கோளாறுகள், ஆஸ்துமா, உடலில் ஏற்படும் துர்நாற்றம், நெஞ்சகச் சளி, தீப்புண்கள், கண்களில் ஏற்படும் தொற்று நோய்கள், உடல்சோர்வு ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை சத்து அதிகப்படுதல், வயிற்றுப்போக்கு ஆகிய நோய்களைப் போக்கவல்லது.



மேற்கூறிய நோய்கள் மட்டுமின்றிப் பின்வரும் பெயர்களுடைய ஏராளமான நோய் களையும் அருகம்புல் போக்கவல்லது.





அருகம்புல் ஜூஸ் செய்முறை



தேவையான பொருட்கள்....



அருகம்புல் - 1 கட்டு

இஞ்சி - சிறிய துண்டு

தண்ணீர் - தேவையான அளவு



செய்முறை



• இஞ்சியை தோல் சீவி கழுவி கொள்ளவும்.



• அருகம்புல்லை பறித்து தண்ணீரில் நன்கு அலசி தூய்மைப்படுத்திய பின் தண்ணீரைச் சேர்த்து மிக்ஸியில் போட்டு அதனுடன் இஞ்சி சேர்த்து அரைத்து சாறு எடுக்கவும். தேவைப்பட்டால், அருகம்புல்லுடன் துளசி, வில்வம் ஆகியவற்றையும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.



• இந்த ஜூஸை காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிக்க வேண்டும். மாலை வேளைகளிலும் 200 மிலி அளவுக்கு பருகலாம்.



• விருப்பபட்டால் சிறிது தேன் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.



அருகம்புல் மருத்துவ குணங்கள்



1. புற்றுநோய்க்கு எதிரானது.

2. சர்க்கரை நோயை சீர் செய்யவல்லது.

3. வயிற்றுப்போக்கை குணப்படுத்துவது.

4.குமட்டல், வாந்தியைத் தணிக்கக்கூடியது.

5. நுண்கிருமிகளைத் தடுக்கவல்லது.

6. உற்சாகத்தைத் தரவல்லது.

7. மூட்டு வலிகளைத் தணிக்கக்கூடியது.

8. கிருமித் தொற்றினைக் கண்டிக்கவல்லது.

9. வற்றச் செய்வது.

10. அகட்டு வாய்வகற்றி.

11. காயங்களை ஆற்றவல்லது.

12. குளிர்ச்சி தரவல்லது.

13. மேற்பூச்சு மருந்தாவது.

14. சிறுநீரைப் பெருக்கவல்லது.

15. கபத்தை அறுத்து வெளித் தள்ளக்கூடியது.

16. ரத்தத்தை உறையவைக்கும் தன்மை உடையது.

17. மலத்தை இளக்கக்கூடியது.

18. கண்களுக்கு மருந்தாவது.

19. உடலுக்கு உரமாவது.

20. ரத்தக் கசிவைக் கட்டுப்படுத்தக்கூடியது.



அருகம்புல் வாத, பித்த, சிலேத்துமம் என்கிற முத்தோஷத்தையும் தணிக்கவல்லது. விடாப்பிடியாய்ப் பற்றிக் கொண்டு துன்பம் தரும் சளியை கரைத்து வெளியேற்றக்கூடியது. அருகம்புல்லை உள்ளுக்கு உபயோகப்படுத்துவதால் அறிவு கூர்மையாகும்.



கண் நோய்கள் அகலும். தலைவலி, பித்தம், உள்ளுறுப்புகளின் அழற்சி ஆகியவை தணியும்





மருந்துப் பொருட்கள்





1. மாவுச்சத்து

2. உப்புச்சத்து

3. நீர்த்த கரிச்சத்து

4. அசிட்டிக் அமிலம்

5. கொழுப்புச்சத்து

6. ஆல்கலாய்ட்ஸ்

7. நார்ச்சத்து

8. ஃப்ளேவோன்ஸ்

9. லிக்னின்

10. மெக்னீசியம்

11. பொட்டாசியம்

12. பால்மிட்டிக் அமிலம்

13. செலினியம்

14. வைட்டமின் ‘சி’ உட்பட எண்ணற்ற சத்துக்களைத் தன்னுள் கொண்டது அருகம்புல்.



மருத்துவப் பயன்கள்



அருகம்புல்லின் தண்டுப்பகுதி மற்றும் வேர்ப்பகுதி ஆகியன நாட்டு மருத்துவத்தில் இதயக் கோளாறுகளைக் போக்க உபயோகிப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக மாரடைப்பு, இதய நாளங்களின் அழற்சியைத் தடுப்பதாக அருகம்புல் உள்ளது. ரத்தத்தில் கலந்துள்ள சர்க்கரையை குறைக்கும் தன்மையுடையதாகவும் அருகம்புல் விளங்குகிறது.



ஆயுர்வேதத்தில் அருகம்புல்



அருகம்புல் சற்று காரமானது, கசப்பு சுவையுடையது, உஷ்ணத்தன்மை கொண்டது, பசியைத் தூண்டக்கூடியது, காயங்களை ஆற்றவல்லது, வயிற்றிலுள்ள பூச்சிகளை புழுக்களை வெளியேற்றவல்லது,





காய்ச்சலைத் தணிக்கவல்லது, ஞாபக சக்தியைப் பெருக்கவல்லது, வாய் துர்நாற்றத்தையும், உடலில் ஏற்படும் துர்நாற்றத்தைப் போக்கக் கூடியது, வெண்குட்டம் என்னும் தோல் நோய்க்கு மருந்தாவது, நெஞ்சகச் சளியைக் கரைக்கக் கூடியது.





மூலத்தை(ரத்தமூலம் உட்பட) குணப்படுத்தவல்லது, ஆஸ்த்துமாவை எதிர்க்கக் கூடியது, கட்டிகளை கரைக்கவல்லது, மண்ணீரல் வீக்கத்தைக் குறைக்கவல்லது என்றெல்லாம் ஆயுர்வேதத்தில் அருகம்புல் பற்றிச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.







மனநோய்க்கும் மருந்தாகும் அருகம்புல்



இன்றைய நவீன வாழ்வில் மன அழுத்தம் எல்லோரையும் பாடாய்ப்படுத்தி வருகிறது.





இதுபோல் மன அழுத்தத்தால் அவதிப்படுகிறவர்கள் அருகம்புல் வெளியில் வெறும் காலுடன் நடந்தால் மன அழுத்தம் மறைந்துபோவதைக் கண்டு ஆச்சரியம் கொள்வார்கள்.இதேபோல் Halucination என்கிற மனம் தொடர்பான பிரச்னைக்கும் அருகம்புல் நல்ல மருந்தாகிறது.



நம்மை அறியாமல் உணரும் ஏதோ ஓர் உருவம், ஸ்பரிசம், சப்தம், நாற்றம், சுவை ஆகிய நிலை கொண்ட ஹாலுசினேஷனுக்கு அருகம்புல் தெளிவைத் தரும். இனம் புரியாத மயக்கநிலையை மறைக்க உதவுகிறது.