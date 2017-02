செய்திகள் >>> தமிழகம் அதிமுக பொருளாளர் பதவியிலிருந்து ஓ.பன்னீர் செல்வம் நீக்கம் First Published : Wednesday , 8th February 2017 08:23:48 AM

Last Updated : Wednesday , 8th February 2017 08:23:48 AM First Published : Wednesday , 8th February 2017 08:23:48 AMLast Updated : Wednesday , 8th February 2017 08:23:48 AM







அதிமுக பொருளாளர் பதவியிலிருந்து ஓ.பன்னீர் செல்வம் நீக்கப்பட்டார். ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை நீக்கி அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா உத்தரவிட்டுள்ளார். பன்னீர்செல்வத்திற்கு பதிலாக அதிமுகவின் புதிய பொருளாளராக திண்டுக்கல் சீனிவாசன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.



முன்னதாக பன்னீர்செல்வத்தின் அதிரடியான பேட்டியை தொடர்ந்து போயஸ் கார்டனில் அமைச்சர்களுடன் சசிகலா ஆலோசனை நடத்தினார்.



இந்த ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பிறகு பன்னீர்செல்வம் பொருளாளர் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டதாகஅறிவிக்கப்பட்டது. கட்சிக்கு எதிரான கருத்தை தெரிவித்ததால் இந்த நடிவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.



இதனால் தமிழக அரசியல் சூழலில் மிகவும் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. பசுமைவழிச்சாலையில் உள்ள பன்னீர்செல்வம் இல்லத்திலும், போயஸ் கார்டனிலும் அதிமுக தொண்டர்கள் குவிந்துள்ளனர்.