செய்திகள் >>> தமிழகம் அதிமுக பொதுக்குழுவைக் கூட்டி சசிகலாவை பதவியிலிருந்து நீக்க திட்டம் First Published : Tuesday , 29th August 2017 11:02:23 AM

எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணி சார்பாக பொதுக்குழு வருகிற 12-ந்தேதி சென்னையில் கூடுகிறது.



ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு முதல் முறையாக அ.தி.மு.க. பொதுக்குழு-செயற்குழு கூட்டம் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 29-ந்தேதி வானகரம் ஸ்ரீவாரு வெங்கடாஜலபதி பேலஸ் திருமண மண்டபத்தில் நடந்தது.



இந்த கூட்டத்தில் அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளராக சசிகலா தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.



இதையடுத்து அ.தி.மு.க.வில் வீசிய புயல் அக்கட்சியை 2 ஆக உடைத்தது. ஓ.பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் அ.தி.மு.க. (புரட்சித்தலைவி அம்மா), சசிகலா தலைமையில் (அ.தி.மு.க. அம்மா) அணியாக உருவெடுத்தது.



அ.தி.மு.க. அம்மா அணிக்குள் பிளவு ஏற்பட்டு, டி.டி.வி.தினகரனை கட்சியில் இருந்து நீக்குவதாக முதல்- அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்பட்டு, அறிவிக்கப்பட்டது.



இந்தநிலையில் நேற்று மாலை பொதுக்குழு குறித்த அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. இது குறித்து அ.தி.மு.க. (அம்மா-புரட்சித்தலைவி அம்மா) வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-



அ.தி.மு.க. உறுப்பினர்கள் பெரும்பான்மையினர் கேட்டுக்கொண்டதற்கு ஏற்ப, கட்சியின் சட்ட திட்ட விதிகள் 19 பிரிவு 7-ன் படி அ.தி.மு.க. செயற்குழு-பொதுக்குழு வருகிற 12-9-2017 (செவ்வாய்க்கிழமை) அன்று காலை 10.35 மணிக்கு சென்னை, வானகரம் ஸ்ரீவாரு வெங்கடாஜலபதி பேலஸ் மண்டபத்தில் அவைத்தலைவர் இ.மதுசூதனன் தலைமையில் நடைபெற உள்ளது.



அ.தி.மு.க.வில் செயற்குழு, பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் என 3,200 பேர் உள்ளனர். இவர்களில் தினகரன் அணியை தவிர்த்து மற்றவர்களுக்கு அழைப்பிதழ் வழங்கப்படும் என்று தெரிகிறது. கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் சசிகலாவை கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக நியமிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பொதுக் குழு கூட்டப்பட்டது.



தற்போது அவரை நீக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பொதுக்குழு கூட்டப்பட இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.