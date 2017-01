செய்திகள் >>> தமிழகம் அதிமுக அரசுக்கு பிரச்சினையை கையாள தெரியவில்லை : மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு First Published : Monday , 23rd January 2017 11:26:14 AM

Last Updated : Monday , 23rd January 2017 11:26:14 AM First Published : Monday , 23rd January 2017 11:26:14 AMLast Updated : Monday , 23rd January 2017 11:26:14 AM







ஆளுநர் உரை என்பது வெறும் சம்பிரதாய உரையாகவே உள்ளது என்று சட்டப்பேரவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்த எதிர்கட்சி தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். அதிமுக அரசுக்கு பிரச்சினையை கையாள தெரியவில்லை என்றும், பேச்சுவார்த்தை நடத்த தெரியவில்லை என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.



மேலும் மாணவர்களுடன் பேச்சு வார்த்தை நடத்தியிருந்தால் இது போல் நடந்திருக்காது என்று மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார். மாணவர்கள் 2 மணி நேரம் அவகாசம் கேட்டும் மாணவர்கள் மீது தடியடி நடத்தியது கண்டனத்துக்குரியது என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார்.



தமிழக சட்டப்பேரவையில் இருந்து ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் உரையை புறக்கணித்து திமுக வெளிநடப்பு செய்தது. இந்த ஆண்டின் முதல் கூட்டம் என்பதால் தமிழம் சட்டமன்றம் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கியது. ஜல்லிக்கட்டு, விவசாயிகளின் பிரச்சினைக்காக வெளிநடப்பு செய்துள்ளதாக திமுக, மற்றும் காங்கிரஸ் தெரிவித்துள்ளது.