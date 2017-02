செய்திகள் >>> இந்தியா அகிலேஷ் யாதவை விட கழுதைகள் விசுவாசமானவை - பாஜக First Published : Wednesday , 22nd February 2017 10:10:17 AM

Last Updated : Wednesday , 22nd February 2017 10:10:17 AM First Published : Wednesday , 22nd February 2017 10:10:17 AMLast Updated : Wednesday , 22nd February 2017 10:10:17 AM





உத்தரப் பிரதேச முதல்வர் அகிலேஷ் யாதவை விட கழுதைகள் விசுவாசமானவை; அவை என்றும் தங்கள் முதலாளிகளுக்கு துரோகம் செய்தது கிடையாது என்று பாஜக தெரிவித்துள்ளது.





"குஜராத்தில் உள்ள கழுதைகளுக்காக விளம்பரம் செய்ய வேண்டாம்' என நடிகர் அமிதாப் பச்சனுக்கு அகிலேஷ் யாதவ் திங்கள்கிழமை அறிவுரை வழங்கினார்.



அகிலேஷின் இந்தக் கருத்தானது, குஜராத்தை சொந்த மாநிலமாகக் கொண்ட பிரதமர் மோடியை மறைமுகமாக தாக்கும் வகையில் அமைந்திருப்பதாக கருதப்பட்டதால் பாஜக சார்பில் இவ்வாறு பதிலடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.





இதுகுறித்து குஜராத் மாநில பாஜக தலைவர் ஜீது வஹானி, ஆமதாபாதில் செய்தியாளர்களிடம் செவ்வாய்க்கிழமை கூறியதாவது:





அகிலேஷின் இந்த கீழ்த்தரமான கருத்து ஒட்டுமொத்த குஜராத் மக்களையும் இழிவுப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.

குஜராத்தில் உள்ள காட்டு விலங்குகளை பிரபலப்படுத்தும் விளம்பரத்தில்தான் அமிதாப் நடித்திருக்கிறார்.





அந்த விளம்பத்தில் காட்டு விலங்குகளே காண்பிக்கப்படுகின்றன. காட்டு விலங்குகளுக்கும், கழுதைகளுக்கும் கூட வித்தியாசம் தெரியாதவராக அகிலேஷ் இருப்பது வியப்பளிக்கிறது.





அதுதவிர, உலக அளவில் புகழ்பெற்ற நடிகர் அமிதாப் பச்சனுக்கு அகிலேஷ் யாதவ் அறிவுரை கூற வேண்டிய அவசியமில்லை என்றார் ஜீது வஹானி.





இதுகுறித்து பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் ஹர்ஷத் படேல் கூறியதாவது:





உத்தரப் பிரதேசத்தில் சமாஜவாதி கட்சி எந்த வளர்ச்சிப் பணியையும் மேற்கொள்ளவில்லை. எனவே, அதுகுறித்து பிரசாரம் செய்ய முடியாமல் இதுபோன்ற கீழ்த்தரமான விமர்சனங்களை அகிலேஷ் முன்வைத்து வருகிறார்.





மேலும், கழுதைகளைப் பற்றி பேசுவதற்கு அகிலேஷ் யாதவுக்கு எந்தத் தகுதியும் கிடையாது. ஏனெனில், அகிலேஷை விட கழுதைகள் விசுவாசமானவை.





அவை தங்கள் முதலாளிகளுக்கு என்றும் துரோகம் செய்தது கிடையாது. ஆனால், தன்னை உயர்த்திய தந்தைக்கே துரோகம் செய்தவர்தான் அகிலேஷ் யாதவ் என ஹர்ஷத் படேல் தெரிவித்தார்.